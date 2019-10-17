В Курской области пасечник год пытался отсудить деньга за погибших пчёл, но не смог

Мужчина требовал около 645 тысяч рублей

В этом году в Курской области, и не только, произошёл массовый мор пчел. Аграрии обрабатывали свои поля химикатами. Областная администрация назначила пострадавшим пасечникам компенсации. Оказывается подобные случаи были и в прошлом году, но никаких компенсаций пчеловодам тогда получить не удалось.Под Железногорском у мужчины была пасека - 36 пчелосемей. Пчёлы погибли у него и у его соседей. Как говорят местные жители, аграрная компания обрабатывала засеянные рядом соей поля неизвестным препаратом.Мужчина обратился в Железногорский городской суд, потребовал около 645 тысяч рублей. Судился пасечник целый год. Ну в иске ему отказали - не удалось доказать размеры убытков и то, что они действительно были, а также наличие причинно-следственной связи между гибелью пчёл и действиями агрофирмы.В этом году нашим пчеловодам повезло. Региональные власти признали причинно-следственную связь между гибелью насекомых и обработкой полей химикатами.