В Курске всерьёз взялись за водителей маршруток, нарушающих ПДД. Они могут лишиться работы
Полицейские провели тотальные проверки курских автобусов и маршруток
Не секрет, что для большего заработка водители часто спешат. При этом они нарушают требования знаков, дорожной разметки и светофоров, допускают перегруз. Некоторые позволяют себе на ходу принимать оплату за проезд, а также курить и разговаривать по телефону. Все эти действия приводят к тому, что человек за рулём автобуса отвлекается от дороги и может стать виновником аварии, отмечают в курском МВД.
Одной из главных причин ДТП на Магистральном проезде, в котором погибли две пассжирки маршрутки, правоохранители называют действия водителя, который не отреагировал на изменения дорожной обстановки. Напомним, возбуждено уголовное дело.
Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок стражи порядка провели тотальные проверки автобусов и маршрутных такси в разных районах города.
Рейды прошли в несколько этапов.
Сначала полицейские под видом пассажиров проезжали в маршрутных такси по нескольку остановок, снимая на видео нарушения ПДД, которые допускают шофёры. Затем, на основании этого материала, сотрудники ГИБДД привлекали водителей к административной ответственности.
За два дня работы в часы пик составили более 40 протоколов. 33 водителя пустили в салон лишних пассажиров, допустив перегруз, двое пользовались мобильными телефонами без устройства «hands free» во время движения, шестеро проехали на красный свет. С каждым водителем стражи порядка провели беседу и напомнили о персональной ответственности за жизни пассажиров.
Одновременно с этим стражи порядка работали, чтобы убрать с обочин городских улиц припаркованные большегрузы. Решено эвакуировать многотонные фуры или прицепы, которые создают угрозу безопасности дорожного движения. Особенно актуально это станет зимой, когда спецтехника не сможет чистить снег из-за брошенных у края дороги грузовиков. Эта работа станет одним из шагов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Такие рейды полицейские будут проводить регулярно. Также стражи порядка призывают и курян сообщать в полицию о фактах нарушений ПДД водителями автобусов и маршруток, а также о фурах, мешающих проезду транспорта.
Эту информацию, в частности, будут направлять руководителям автопредприятий, водители-нарушители могут лишиться работы.