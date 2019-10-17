В Курске всерьёз взялись за водителей маршруток, нарушающих ПДД. Они могут лишиться работы

Полицейские провели тотальные проверки курских автобусов и маршруток







Ситуация на курских дорогах в последнее время всё чаще вызывает обеспокоенность у граждан, органов власти и сотрудников полиции.Не секрет, что для большего заработка водители часто спешат. При этом они нарушают требования знаков, дорожной разметки и светофоров, допускают перегруз. Некоторые позволяют себе на ходу принимать оплату за проезд, а также курить и разговаривать по телефону. Все эти действия приводят к тому, что человек за рулём автобуса отвлекается от дороги и может стать виновником аварии, отмечают в курском МВД.Одной из главных причин ДТП на Магистральном проезде, в котором погибли две пассжирки маршрутки, правоохранители называют действия водителя, который не отреагировал на изменения дорожной обстановки. Напомним, возбуждено уголовное дело.Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок стражи порядка провели тотальные проверки автобусов и маршрутных такси в разных районах города.Рейды прошли в несколько этапов.Сначала полицейские под видом пассажиров проезжали в маршрутных такси по нескольку остановок, снимая на видео нарушения ПДД, которые допускают шофёры. Затем, на основании этого материала, сотрудники ГИБДД привлекали водителей к административной ответственности.За два дня работы в часы пик составили более 40 протоколов. 33 водителя пустили в салон лишних пассажиров, допустив перегруз, двое пользовались мобильными телефонами без устройства «hands free» во время движения, шестеро проехали на красный свет. С каждым водителем стражи порядка провели беседу и напомнили о персональной ответственности за жизни пассажиров.Одновременно с этим стражи порядка работали, чтобы убрать с обочин городских улиц припаркованные большегрузы. Решено эвакуировать многотонные фуры или прицепы, которые создают угрозу безопасности дорожного движения. Особенно актуально это станет зимой, когда спецтехника не сможет чистить снег из-за брошенных у края дороги грузовиков. Эта работа станет одним из шагов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Такие рейды полицейские будут проводить регулярно. Также стражи порядка призывают и курян сообщать в полицию о фактах нарушений ПДД водителями автобусов и маршруток, а также о фурах, мешающих проезду транспорта.Эту информацию, в частности, будут направлять руководителям автопредприятий, водители-нарушители могут лишиться работы.