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Лента новостей / В регионе

В Курской области установился 2 класс пожарной опасности

В ближайшие дни по прогнозам синоптиков в Курской области сохранится сухая тёплая погода, днём воздух прогреется до 20 градусов
В Курской области установился 2 класс пожарной опасности

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Сегодня в Курской области установлены  2 и 3  классы пожарной опасности. Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 18 пожаров, из них в 8 случаях горела сухая трава.

Так, в селе Званное Глушковского района загрелся сухостой на площади 1000 кв.м. 

В ближайшие дни по прогнозам синоптиков в Курской области сохранится сухая тёплая погода, днём воздух прогреется до 20 градусов. Спасатели просят курян соблюдать правила пожарной безопасности при сжигании стерни и мусора.

Кроме того, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС ежедневно проводят рейды и патрулирования. В среду они составили 4 протокола на жителей Курска, Щигровского, Льговского и Глушковского районов за нарушение требований пожарной безопасности.

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