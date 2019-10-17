В Курской области установился 2 класс пожарной опасности

В ближайшие дни по прогнозам синоптиков в Курской области сохранится сухая тёплая погода, днём воздух прогреется до 20 градусов

Сегодня в Курской области установлены 2 и 3 классы пожарной опасности. Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 18 пожаров, из них в 8 случаях горела сухая трава.Так, в селе Званное Глушковского района загрелся сухостой на площади 1000 кв.м.В ближайшие дни по прогнозам синоптиков в Курской области сохранится сухая тёплая погода, днём воздух прогреется до 20 градусов. Спасатели просят курян соблюдать правила пожарной безопасности при сжигании стерни и мусора.Кроме того, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС ежедневно проводят рейды и патрулирования. В среду они составили 4 протокола на жителей Курска, Щигровского, Льговского и Глушковского районов за нарушение требований пожарной безопасности.