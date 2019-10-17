В Курске грабитель выхватил у пенсионерки сумку. Его тут же поймали росгвардейцы

ЧП произошло в Железнодорожном округе





Вечером в Курске на улице Цурюпы у 61-летней пенсионерки неизвестный молодой человек выхватил сумку, в которой были деньги и банковские карты. Женщина незамедлительно обратилась в полицию, подробно описав приметы злоумышленника.Получив ориентировку, ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал грабителя. Ему не удалось скрыться, однако он успел избавиться от сумки, вытащив из неё ценности. Позднее сумку женщины также нашли.Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Им оказался 31-летний, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против собственности житель Рыльского района.