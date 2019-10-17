  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске грабитель выхватил у пенсионерки сумку. Его тут же поймали росгвардейцы

ЧП произошло в Железнодорожном округе

Читайте также

Вечером в Курске на улице Цурюпы у 61-летней пенсионерки неизвестный молодой человек выхватил сумку, в которой были деньги и банковские карты. Женщина незамедлительно обратилась в полицию, подробно описав приметы злоумышленника.

Получив ориентировку, ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал грабителя. Ему не удалось скрыться, однако он успел избавиться от сумки, вытащив из неё ценности. Позднее сумку женщины также нашли.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Им оказался 31-летний, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против собственности житель Рыльского района.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских таможенников спасали во время условного пожара

В Курске работают «горячие линии» по призыву

Завтра центр Курска останется без отопления

В Курскую область в этом году переехало 700 соотечественников

Курск - в рейтинге самых выгодных для путешествий городов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске