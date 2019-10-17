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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт рассказал главе правительства об успехах Курской области в ремонте дорог

Объемы работ на следующий год еще больше
Роман Старовойт рассказал главе правительства об успехах Курской области в ремонте дорог

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Губернатор Курской области рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву о реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Встреча прошла в Екатеринбурге, где проходит выставка «Дорога 2019», сообщает телеканал "ТАКТ". Дмитрий Медведев осмотрел стенд Курской области и поинтересовался как в регионе воплощается в жизнь национальный проект.

Роман Старовойт отметил, что все дорожные работы выполняются в срок и по графику. Объемы работ на следующий год еще больше. Если в 2019 году отремонтировали 31-у улицу, то в планах на 2020-й – более 40-а.

Руководство правительства страны отметило профессиональный подход курян в реализации нацпроекта. Также стало известно, что план дорожных работ на следующий год уже полностью сформирован.

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