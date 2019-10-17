Роман Старовойт рассказал главе правительства об успехах Курской области в ремонте дорог
Объемы работ на следующий год еще больше
Встреча прошла в Екатеринбурге, где проходит выставка «Дорога 2019», сообщает телеканал "ТАКТ". Дмитрий Медведев осмотрел стенд Курской области и поинтересовался как в регионе воплощается в жизнь национальный проект.
Роман Старовойт отметил, что все дорожные работы выполняются в срок и по графику. Объемы работ на следующий год еще больше. Если в 2019 году отремонтировали 31-у улицу, то в планах на 2020-й – более 40-а.
Руководство правительства страны отметило профессиональный подход курян в реализации нацпроекта. Также стало известно, что план дорожных работ на следующий год уже полностью сформирован.