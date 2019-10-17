  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Росприроднадзор проверяет курский «Экотекс»

Если результаты исследований подтвердят опасения экологов, они обратятся в суд с требованием приостановить деятельность предприятия
Росприроднадзор проверяет курский «Экотекс»

Читайте также

В среду сотрудники регионального управления Росприроднадзора нагрянули с внеплановой проверкой на ООО «Экотекс». Напомним, на резкие запахи от предприятия регулярно жалуются жители близлежащих улиц. 

Отмечается, что проверка согласована прокуратурой. Как отметил начальник отдела государственного экологического надзора Андрей Мальцев, проверка продлится в течение 20 рабочих дней. Мониторинг будет круглосуточным.

Сейчас специалисты отобрали пробы на всех источниках выбросов – в цеху и в трубах. 

Также комитет экологической безопасности и природопользования продолжает мониторинг воздуха и в зоне жилой застройки.

Исследования проводятся для установления нарушений в предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах, пояснил председатель регионального комитета Константин Поляков.

Если результаты подтвердят опасения экологов, они обратятся в суд с требованием приостановить деятельность предприятия.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских таможенников спасали во время условного пожара

В Курске работают «горячие линии» по призыву

Завтра центр Курска останется без отопления

В Курскую область в этом году переехало 700 соотечественников

Курск - в рейтинге самых выгодных для путешествий городов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске