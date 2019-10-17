Росприроднадзор проверяет курский «Экотекс»

Если результаты исследований подтвердят опасения экологов, они обратятся в суд с требованием приостановить деятельность предприятия

В среду сотрудники регионального управления Росприроднадзора нагрянули с внеплановой проверкой на ООО «Экотекс». Напомним, на резкие запахи от предприятия регулярно жалуются жители близлежащих улиц.Отмечается, что проверка согласована прокуратурой. Как отметил начальник отдела государственного экологического надзора Андрей Мальцев, проверка продлится в течение 20 рабочих дней. Мониторинг будет круглосуточным.Сейчас специалисты отобрали пробы на всех источниках выбросов – в цеху и в трубах.Также комитет экологической безопасности и природопользования продолжает мониторинг воздуха и в зоне жилой застройки.Исследования проводятся для установления нарушений в предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах, пояснил председатель регионального комитета Константин Поляков.Если результаты подтвердят опасения экологов, они обратятся в суд с требованием приостановить деятельность предприятия.