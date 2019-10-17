Росприроднадзор проверяет курский «Экотекс»
Если результаты исследований подтвердят опасения экологов, они обратятся в суд с требованием приостановить деятельность предприятия
Отмечается, что проверка согласована прокуратурой. Как отметил начальник отдела государственного экологического надзора Андрей Мальцев, проверка продлится в течение 20 рабочих дней. Мониторинг будет круглосуточным.
Сейчас специалисты отобрали пробы на всех источниках выбросов – в цеху и в трубах.
Также комитет экологической безопасности и природопользования продолжает мониторинг воздуха и в зоне жилой застройки.
Исследования проводятся для установления нарушений в предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах, пояснил председатель регионального комитета Константин Поляков.
Если результаты подтвердят опасения экологов, они обратятся в суд с требованием приостановить деятельность предприятия.