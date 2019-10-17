ТАКТ". Часть персонала оказалась отрезана от путей эвакуации. На место оперативно прибыли огнеборцы и, используя дыхательные спасательные устройства, вывели людей из здания.На базе административного здания Курской таможни прошли учения по отработке сотрудниками действий при возникновении пожара. По легенде условного ЧП, на втором этаже произошло возгорание, сообщает телеканал "
Никита Подольников, замначальника 2 пожарно-спасательной части по охране ЦАО Курска: «Данные пожарно-тактические занятия служат для совместной отработки действий между персоналом объекта и, соответственно, сил и средств пожарной части».
Хотя для спасателей практически нет невыполнимых задач, иногда приходится сталкиваться с определёнными трудностями.
Никита Подольников: «Сложность на данных объектах заключается в массовом скоплении людей. Зависит от администрации объекта – провести грамотную эвакуацию персонала».
После успешной эвакуации для работников таможни провели тренинг по правилам использования огнетушителей, а также раздали памятки о правилах пожарной безопасности.
Подобные пожарно-тактические учения проводятся на территории здания таможни постоянно.
Василий Бойко, заместитель начальника Курской таможни: «Два раза в год проводим такие учения. Это практика. Повышаются навыки эвакуации. Занятия проходят у нас регулярно. Опять же, должностные лица все обучены».
Курских таможенников спасали во время условного пожара
На базе административного здания Курской таможни прошли учения по отработке сотрудниками действий при возникновении пожара