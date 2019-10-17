Курск - в рейтинге самых выгодных для путешествий городов

Специалисты онлайн-тревел-агентства Biletix рекомендуют наш город для поездок на ноябрьские праздники

Специалисты онлайн-тревел-агентства Biletix оценили самые доступные направления для путешествий по России на предстоящих ноябрьских праздниках.В рейтинг самых демократичных маршрутов в железнодорожных перевозках дальнего следования и самых рекомендуемых городов для поездок на ноябрьские праздники вошёл Курск.Самые дешёвые билеты из Москвы в одну сторону можно купить до Ярославля - сидячее место стоит от 563 рублей. Затем следуют Орёл и Рязань - сидячий от 654 рублей. Далее идёт Курск - на сидячем месте из столицы можно добраться до Соловьиного края за 972 рубля. Следом идут Нижний Новгород, стоимость плацкартного билета - 1 тысяча 100 рублей и Волгоград - плацкарт от 1 тысячи 300 рублей.