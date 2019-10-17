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В Курскую область в этом году переехало 700 соотечественников

Как правило, к нам приезжают семьи из Украины, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Армении
В Курскую область в этом году переехало 700 соотечественников

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В Курской области продолжается реализация госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. В этом году в нам переехало 700 соотечественников.

Курск для проживания выбрали 269 семей. Переезжают наши соотечественники также в Железногорск, Железногорский и Курский районы. Из переехавших 488 человек – люди трудоспособного возраста, 152 человека – дети, ещё 60 – пенсионеры, поясняют в региональной администрации.

Служба занятости помогает переселенцам найти работу - 80% прибывших переселенцев трудоустроены. 

Также из областного и федерального бюджетов участникам государственной программы с двумя и более детьми предусмотрены единовременные выплаты в размере 8 тысяч рублей. Такую же сумму получают семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительства в сельскую местность. Тем, кто арендует жильё, в течение полугода производится компенсация найма.

Программа по переселению соотечественников будет действовать до 2021 года. Как правило, к нам приезжают семьи из Украины, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Армении.

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