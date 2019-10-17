Завтра центр Курска останется без отопления
Ещё один ветхий участок тепломагистрали будут ремонтировать специалисты на улице Мирная
В связи с этим с 9 утра до пяти вечера в близлежащих домах отопления не будет. В зону отключения попадают:
-ул. Володарского, 56, 70, 63а, 65, 69, 75, 81,
- ул. М.Горького, 63, 63а, 65, 67, 55, 57,
- ул. Мирная, 21, 23, 40, 19, 19а, 19б, 17\69,
- ул. Ленина, 62\2, 63.
Теплоэнергетики обещают держать курян в курсе хода работ.
Напомним, накануне специалисты уже ремонтировали учсток тепломагистрали на Мирной, подачу горячей воды и тепла подключенным от неё домам и соцучреждениям возобновили в тот же день.
Это уже не первые аварии на городских теплосетях, которые происходят с начала отопительного сезона. И, судя по всему, не последние - по неофициальной информации в нашем городе изношены 90% труб.