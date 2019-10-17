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Завтра центр Курска останется без отопления

Ещё один ветхий участок тепломагистрали будут ремонтировать специалисты на улице Мирная
Завтра центр Курска останется без отопления

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Ещё один ветхий участок тепломагистрали будут ремонтировать специалисты курского филиала ПАО "Квадра" в центре Курска. И снова на улице Мирная. Работы намечены на завтра, 18 октября. 

В связи с этим с 9 утра до пяти вечера в близлежащих домах отопления не будет. В зону отключения попадают: 

-ул. Володарского, 56, 70, 63а, 65, 69, 75, 81, 
- ул. М.Горького, 63, 63а, 65, 67, 55, 57, 
- ул. Мирная, 21, 23, 40, 19, 19а, 19б, 17\69, 
- ул. Ленина, 62\2, 63.

Теплоэнергетики обещают держать курян в курсе хода работ.

Напомним, накануне специалисты уже ремонтировали учсток тепломагистрали на Мирной, подачу горячей воды и тепла подключенным от неё домам и соцучреждениям возобновили в тот же день.

Это уже не первые аварии на городских теплосетях, которые происходят с начала отопительного сезона. И, судя по всему, не последние - по неофициальной информации в нашем городе изношены 90% труб.  
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