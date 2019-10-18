В Курском драмтеатре покажут мультфильм «Большое путешествие»
В фойе театра юных зрителей ожидает «Весёлый мульт-круиз»
Гости проекта увидят фотовыставку студентов Колледжа культуры, экспозицию Курского археологического музея - «Путешествие во времени». Можно будет даже унести с собой археологическую находку.
Ребята смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению мягкой игрушки и поделок из солёного теста, которые подготовили для них педагоги Дворца пионеров и школьников и поиграть в настольные игры. Ну а поднять настроение юным курянам поможет аниматор, игры с которым не оставят равнодушным никого.
Показ начнётся в 13.00, предсеансовое мероприятие - за полчаса до мультфильма. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.