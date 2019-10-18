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В Курском драмтеатре покажут мультфильм «Большое путешествие»

В фойе театра юных зрителей ожидает «Весёлый мульт-круиз»

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В Курске продолжается проект «Кино в театре». В воскресенье, 20 октября, в Курском драмтеатре покажут мультфильм для всей семьи от создателей «Мадагаскара» - «Большое путешествие». А в фойе театра юных зрителей по традиции ожидает интересное и очень насыщенное мероприятие – «Весёлый мульт-круиз».

Гости проекта увидят фотовыставку студентов Колледжа культуры, экспозицию Курского археологического музея - «Путешествие во времени». Можно будет даже унести с собой археологическую находку. 

Ребята смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению мягкой игрушки и поделок из солёного теста, которые подготовили для них педагоги Дворца пионеров и школьников и поиграть в настольные игры. Ну а поднять настроение юным курянам поможет аниматор, игры с которым не оставят равнодушным никого.

Показ начнётся в 13.00, предсеансовое мероприятие - за полчаса до мультфильма. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.
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