Четыре года колонии получил курянин, утопивший машину с друзьями

Трое молодых людей июльской ночью отдыхали на берегу реки Сейм

В Рыльске вынесен приговор 23-летнему жителю Железногорска, по вине которого погибли двое парней.Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух лиц.Трагедия произошла ночью 7 июля. Трое молодых людей приехали отдохнуть на берег реки Сейм. Там кломпания употребляла спиртное. Решив отправиться домой, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и начал сдавать назад - машина упала с обрыва в реку.Водитель смог выбраться из салона, а его друзья нет. В результате двое парней 19-ти лет и 21-ти года погибли.Рыльский райсуд назначил виновнику происшествия наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того он лишён права в течение 3 лет управлять транспортными средствами.