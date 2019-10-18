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Четыре года колонии получил курянин, утопивший машину с друзьями

Трое молодых людей июльской ночью отдыхали на берегу реки Сейм
Четыре года колонии получил курянин, утопивший машину с друзьями

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В Рыльске вынесен приговор 23-летнему жителю Железногорска, по вине которого погибли двое парней. 

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух лиц.

Трагедия произошла ночью 7 июля. Трое молодых людей приехали отдохнуть на берег реки Сейм. Там кломпания употребляла спиртное. Решив отправиться домой, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и начал сдавать назад - машина упала с обрыва в реку. 

Водитель смог выбраться из салона, а его друзья нет. В результате двое парней 19-ти лет и 21-ти года погибли.

Рыльский райсуд назначил виновнику происшествия наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того он лишён права в течение 3 лет управлять транспортными средствами.
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