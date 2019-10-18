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Мэр Курска вручил сертификаты на лечение тяжелобольных детей

В Курске ежегодно проходит благотворительная акция «Белый цветок»
Мэр Курска вручил сертификаты на лечение тяжелобольных детей

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Три года назад жизнь Олеси разделилась на до и после. В её семью пришла беда – маленький сын попал под машину. Травмы оказались серьёзными: врачи диагностировали повреждение спинного и головного мозга. Малыш потерял чувствительность тела ниже груди. С тех пор семья Саввы борется за возможность хоть как-то уменьшить страдания мальчика.

Верютина Олеся, мама Саввы: «Ему реабилитация нужна каждый день. Он у меня плавает, ЛФК у нас постоянно, массажи постоянно. Потом хотя бы раз в три месяца голову мы пролечиваем».

Помимо пятилетнего Саввы в семье растут ещё двое детей. Олеся признаётся, что самостоятельно собрать средства на реабилитационные процедуры семье не под силу. Потому и приходится обращаться за помощью в различные фонды.

Олеся Верютина: «Очень благодарна учредителям Фонда, которые устраивают это всё. Потому что это огромная помощь моей семье, ребёнку моему».

Добро делать несложно. Главное – от души. Под таким девизом в Курске ежегодно проходит благотворительная акция «Белый цветок». В этот раз шесть тысяч белоснежных ромашек, тюльпанов и роз расцвели в Первомайском парке города. Собранные средства от их продажи, а это порядка 250 тысяч рублей, пошли на помощь тяжелобольным детям. Накануне четыре ребёнка получили сертификаты на финансовую поддержку, сообщает телеканал "ТАКТ". В их числе и семья Верютиных.

Олеся Верютина: «Мы об акции знаем уже давно. Нам не первый раз помогает «Белый цветок». Мы им очень благодарны, потому что они дают возможность Савве реабилитироваться».

Важность проведения подобных благотворительных акций отметил и глава города Виктор Карамышев.

Виктор Карамышев, глава г. Курска: «Это действительно дорогого стоит. Здесь не просто добрый дядя из толстого кошелька достал какую-то сумму и отдал. Это тоже хорошо. Но вот когда помощь идёт всем миром и люди зачастую отдают не потому, что у них много денег. Может потому что мало у них у самих, и они понимают, насколько тяжело бывает людям нуждающимся, когда просто нет средств.

Несмотря на тяжесть заболевания, Савва – активный и любознательный ребёнок. Его жизнерадостности можно позавидовать. Родные мальчика веру в исцеление не теряют и надеются, что рано или поздно он сможет ходить сам.

Олеся Верютина: «Мы надеемся на чудо. Я не покидаю эту мысль, что господь Савву исцелит, и что он всё равно станет на ноги».

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