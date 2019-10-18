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В Курске строители при ремонте нанесли ущерб историческому наследию

Подрядчик начал штукатурить фасад и изменил геометрию старинных окон
В Курске строители при ремонте нанесли ущерб историческому наследию

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В Курске начали ремонтировать старинное здание, объект культурного наследия на улице 2-я Кожевенная, 16. Но Управление по охране объектов культурного наследия потребовало немедленно приостановить ремонт. Просто подрядчик нанёс ущерб историческому наследию. 

Здание из красного кирпича с арочными окнами было построено на рубеже ХIХ и ХХ веков. Подрядчик начал штукатурить фасад и изменил геометрию окон, сделав их прямоугольными. Да и за разрешением на проведение работ – как это положено по закону – подрядчик в Управление предварительно не обращался.


Сейчас ремонт остановлен, но строители успели оштукатурить уже половину фасада. Привести его в первоначальный вид будет значительно сложнее, чем сделать "вандальный" ремонт.

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