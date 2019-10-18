В Курске строители при ремонте нанесли ущерб историческому наследию
Подрядчик начал штукатурить фасад и изменил геометрию старинных окон
Здание из красного кирпича с арочными окнами было построено на рубеже ХIХ и ХХ веков. Подрядчик начал штукатурить фасад и изменил геометрию окон, сделав их прямоугольными. Да и за разрешением на проведение работ – как это положено по закону – подрядчик в Управление предварительно не обращался.
Сейчас ремонт остановлен, но строители успели оштукатурить уже половину фасада. Привести его в первоначальный вид будет значительно сложнее, чем сделать "вандальный" ремонт.