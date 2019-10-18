Курянка из-за смены номера телефона лишилась денег с банковской карты

Её старый номер сотовая компания, в соответствии со своими правилами, передала другому человеку, а тот стал пользоваться "Мобильным банком"

Более четырёх с половиной тысяч рублей исчезли со счёта 40-летней курянки после того, как она сменила номер телефона.Сначала женщина не поняла куда пропали её деньги и обратилась в полицию. После запроса в кредитное учреждение выяснилось, что средства перевели через систему онлайн-банкинга.Курянка вспомнила, что не так давно сменила оператора, а к прежнему телефону подключала услугу "Мобильный банк". Оказалось, что её старый номер сотовая компания, в соответствии со своими правилами, передала другому человеку. Новый владелец, 21-летний житель Курска, стал получать СМС-уведомления и понял, что может контролировать чужой банковский счёт. Сообщать об этом курянин никому не стал. Через систему онлайн-банкинга молодой человек решил похитить небольшую сумму, рассчитывая, что об этом не узнает владелец.Полицейские нашли злоумышленника. При обыске у него изъяли СИМ-карту, которая использовалась для совершения преступления. Похищенные деньги парень уже успел потратить, но на допросе пообещал всё вернуть.Возбуждено уголовное дело, до суда он останется под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.