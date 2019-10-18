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Курянка из-за смены номера телефона лишилась денег с банковской карты

Её старый номер сотовая компания, в соответствии со своими правилами, передала другому человеку, а тот стал пользоваться "Мобильным банком"
Курянка из-за смены номера телефона лишилась денег с банковской карты

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Более четырёх с половиной тысяч рублей исчезли со счёта 40-летней курянки после того, как она сменила номер телефона. 

Сначала женщина не поняла куда пропали её деньги и обратилась в полицию. После запроса в кредитное учреждение выяснилось, что средства перевели через систему онлайн-банкинга. 

Курянка вспомнила, что не так давно сменила оператора, а к прежнему телефону подключала услугу "Мобильный банк". Оказалось, что её старый номер сотовая компания, в соответствии со своими правилами, передала другому человеку. Новый владелец, 21-летний житель Курска, стал получать СМС-уведомления и понял, что может контролировать чужой банковский счёт. Сообщать об этом курянин никому не стал. Через систему онлайн-банкинга молодой человек решил похитить небольшую сумму, рассчитывая, что об этом не узнает владелец. 

Полицейские нашли злоумышленника. При обыске у него изъяли СИМ-карту, которая использовалась для совершения преступления. Похищенные деньги парень уже успел потратить, но на допросе пообещал всё вернуть. 

Возбуждено уголовное дело, до суда он останется под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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