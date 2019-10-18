Курских бизнесменов просят оценить уровень "деловой" коррупции
Опрос анонимный и не содержит персональных данных
Заполнение анкеты займёт не более 15 минут. Опрос анонимный и не содержит персональных данных. Вся полученная информация строго конфиденциальна и будет использоваться только в обобщённом виде.
Об итогах соцопроса сообщат руководству страны для принятия политических решений по вопросам борьбы с коррупцией и повышения эффективности применения антикоррупционных мер.
Анкета для заполнения размещена на Официальном социологическом портале Курской области в разделе Опросы/Анкеты.