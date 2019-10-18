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Курских бизнесменов просят оценить уровень "деловой" коррупции

Опрос анонимный и не содержит персональных данных
Курских бизнесменов просят оценить уровень "деловой" коррупции

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Курских бизнесменов просят оценить уровень "деловой" коррупции. Соцопрос проводит Центр регионального развития. 

Заполнение анкеты займёт не более 15 минут. Опрос анонимный и не содержит персональных данных. Вся полученная информация строго конфиденциальна и будет использоваться только в обобщённом виде. 

Об итогах соцопроса сообщат руководству страны для принятия политических решений по вопросам борьбы с коррупцией и повышения эффективности применения антикоррупционных мер. 

Анкета для заполнения размещена на Официальном социологическом портале Курской области в разделе Опросы/Анкеты.
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