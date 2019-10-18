Курский губернатор с федеральными властями будет реформировать систему транспортного налога

Транспортный налог Старовойт обсудил с премьером на главном дорожном форуме страны

Роман Старовойт побывал в Екатеринбурге на главном дорожном форуме страны. Там с премьер-министром он обсудил транспортный налог.- Сейчас дорожные фонды у нас формируются за счёт акцизов на топливо и налога на личный транспорт. Такая система не совсем справедлива. Например, автомобилист, который использует машину ежедневно и человек, выезжающий на ней раз в неделю, могут платить одинаковый налог, говорит губернатор.Систему, по словам Старовойта, надо реформировать.- Для этого, по поручению Дмитрия Медведева, я как руководитель рабочей подгруппы Госсовета, сформирую команду специалистов, в которую войдут депутаты Госдумы, представители Минтранса, Минфина и Федеральной налоговой службы, - сообщил губернатор на своей странице в соцсети.Кстати, ещё в 2011 году на федеральном уровне было решено поэтапно повышать ставки акцизов на автомобильное топливо и уменьшать ставки транспортного налога с перспективой его полной отмены. При этом региональные власти могут изменять величину налоговых ставок до 10 раз. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно они и вовсе могут снижать налоговые ставки вплоть до нуля.