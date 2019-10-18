ТАКТ".Новая статистика ужасает. На грани нищеты живет 21 миллион россиян. Росстат отчитался, что в стране увеличилось число бедных на полмиллиона. Тем временем правительство уже второй год трудится над исполнением нацпроекта по сокращению бедности. Чтобы люди жили лучше, повысили прожиточный минимум. Парадокс, но из-за него и стало больше официальных нищих, сделали вывод в Росстате. О том, как обстоят дела в Курской области выяснил телеканал "
К бедным в нашей стране теперь можно причислить 14,3% населения. Такой показатель фиксирует Росстат за первый квартал этого года. Семей с детьми среди бедных большинство, на втором месте — пенсионеры. Такую модель бедности в правительстве назвали «уникальной». На самом деле картина пугающая. У бедности в России лицо ребенка и старика.
Светлана Козина, организатор группы помощи бездомным и нуждающимся г. Курска: «Мы тоже отмечаем, что в последние два года увеличивается рост малоимущих. Увеличивается количество обращений в нашу группу за помощью. Это как малоимущие семьи, так и бездомные люди».
В обществе бытует мнение, если человек живет без крыши над головой, то это целиком и полностью его вина. Но организатор группы помощи бездомным и нуждающимся Светлана Козина уверена, что это не так. Всегда за тем человеком, который оказался на улице стоит предательство, стоит ложь, стоит недобросовестное отношение родственников. Всегда существует фактор, который послужил той самой отправной точкой. Были и такие случаи, когда родственники продавали квартиры.
Светлана Козина: «У нас есть мужчина, который ходит к нам на обеды. С печальной очень историей. В далекой молодости своей у него случилась беда. Он сбил на большегрузном транспорте беременную девушку. Он не смог с этим смириться. Пережить он это не смог. И он сошел с ума. А пока он отбывал принудительное лечение, в это время его супруга дом продала. И он вернулся, и жить ему собственно говоря негде».
Светлана рассказывает, в самом начале благотворительной деятельности она распространяла адреса и номера телефонов семьей, которые нуждаются в помощи. Девушка надеялась на помощь неравнодушных людей. Но не всех курян объединяла благородная цель. Иногда недобросовестные люди хотели завладеть жильем, когда понимали, что женщина живет одна и находится в тяжелом положении. Попадались и те, кто предлагал кредиты под бешеные проценты. Или обналичить материнский капитал. Теперь вся работа по оказанию помощи ведется через организаторов.
Светлана Козина: «Есть такие недобросовестные товарищи, которые хотят завладеть бесплатной рабочей силой. Они вот просто насильно утаскивали людей с наших обедов. Мужчин, которые еще способны работать. И сотрудники полиции все это предотвратили. Они постоянно находятся с нами на обедах».
Организаторы группы помощи проводят и благотворительные обеды. Летом по воскресеньям. Зимой – два раза в неделю. За едой приходят абсолютно разные люди. Как пенсионеры, так и те, кто не имеет определенного места жительства. Заплатив за коммунальные услуги и купив лекарства, у пенсионеров просто не остается средств на продукты питания. Приходя на обеды, люди могут взять с собой готовую еду, продукты, одежду и предметы первой необходимости. Такие обеды для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – единственный способ выжить.
Светлана Козина: «Есть такое, когда люди пишут очень негативные вещи. Совсем недавно летом был такой случай. Нам писали: «А вы знаете, эта женщина курит на балконе и ругается матом». А я говорю: «И что? Она курит и поэтому ей нельзя помогать?» Она одна мать. Она овдовела. Она воспитывает 4х девочек. И что от того, что она курит ненужно помогать ее детям? К сожалению, есть и такие мнения».
Очень часто к Светлане обращаются малоимущие семьи. Проблема у всех одна – не хватает денег. Кому-то на еду, кому-то на молочную смесь для грудничка. Многодетные семье – первые в списках нуждающихся. В трудной жизненной ситуации оказалась и семья Крикуновых. Надежда с супругом и 3-летним сыном переехали из Донецкой области 4 года назад. Живут они в деревне Амосовка. И теперь их уже пятеро. Содержит многодетную семью только отец. Надежда в декретном отпуске и никаких пособий она не получает. У семьи Крикуновых нет российского гражданства. Зарплаты супруга абсолютно не хватает.
Надежда Крикунова, многодетная мама: «Вот мы платим за съемное жилье. Ребенок у нас ходил в садик. Сейчас были вынуждены ее забрать. Так как тяжело ему одному кормить нас всех. Тем более детки вот болеют очень часто сейчас».
Оформить гражданство Крикуновы не могут по той же причине. Нужны деньги. Большие. Надежда пыталась устроиться на работу. Проходила даже стажировки. Но как только работодатель видел украинский паспорт, сразу приходил отказ.
Надежда Крикунова: «Была такая ситуация, когда тяжело совсем было нам. Искала все возможные пути и помощи. И нашла вот такую группу. Я ей написала. Она мне сразу ответила. И вот уже второй год она нам помогает».
Пока общество не готово принять чужую боль и проблемы. Большинство живет по закону джунглей – каждый сам за себя. Протянуть руку помощи – просто. Но не у всех она поднимается.
На грани нищеты живет 21 миллион россиян
О том, как обстоят дела в Курской области