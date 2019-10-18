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В Курской области начальник участка агрофирмы подбил водителя украсть зерно

Они вывезли с полей больше 100 тонн пшеницы - почти на миллион рублей


В Курской области начальник участка агрофирмы подбил водителя украсть зерно

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В Касторенском районе осудили работников агрофирмы, которые украли зерна на 900 тысяч рублей. 

Это произошло ещё в августе прошлого года. Начальник участка сельхозорганизации договорился с водителем, участвующим в уборке урожая, похитить зерно.

Во время уборочной кампании за неделю они под предлогом совместной работы похитили с полей агрофирмы более 100 тонн зерна озимой пшеницы на общую сумму 899 тысяч 743 рублей.

Однако похищенное зерно обнаружили и изъяли сотрудники полиции в помещении склада местного фермера.

Суд назначил каждому из воришекпо 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком - 1 год 6 месяцев и 2 года.

Зерно сельхозпредприятию вернули.
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