В Курской области начальник участка агрофирмы подбил водителя украсть зерно

Они вывезли с полей больше 100 тонн пшеницы - почти на миллион рублей







В Касторенском районе осудили работников агрофирмы, которые украли зерна на 900 тысяч рублей.Это произошло ещё в августе прошлого года. Начальник участка сельхозорганизации договорился с водителем, участвующим в уборке урожая, похитить зерно.Во время уборочной кампании за неделю они под предлогом совместной работы похитили с полей агрофирмы более 100 тонн зерна озимой пшеницы на общую сумму 899 тысяч 743 рублей.Однако похищенное зерно обнаружили и изъяли сотрудники полиции в помещении склада местного фермера.Суд назначил каждому из воришекпо 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком - 1 год 6 месяцев и 2 года.Зерно сельхозпредприятию вернули.