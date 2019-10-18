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Лента новостей / В России

Стали известны итоги 1 дня форума «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы»

Во второй день Форума будет обсуждаться вопрос о роли бизнеса в исполнении условий федеральной программы «Чистый воздух».

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17 и 18 октября в Москве по инициативе «Норникеля» проходит посвященный экологии форум, на котором помимо бизнеса присутствуют представители Экофонд СФУ и ученые Научно-исследовательского института проблем экологии (НИИПЭ), пишет MOS.NEWS.

В ходе первого дня прошло пленарное заседание, на котором обсуждалась ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями и нахождение баланса между корпоративным развитием и заботе об экологии. Как отметил вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков, только за последние 3 года компания вложила 80 миллиардов рублей в вопросы, связанные с экологией.

Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев отметил, что российские компании вступили в эру «цивилизованной экологии», когда проблемам сохранения среды уделяется внимание без нажима со стороны государства.

В ходе секции «Изменения в природоохранном законодательстве. Задачи власти и бизнеса» обсуждались новые экологические стандарты, которым должны соответствовать современные предприятия. Так, начальник Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Владимир Чернышев отметил, что комплексные экологические разрешения уже получили первые предприятия. Ну а к 2025 году получение КЭР станет обязательным.

Модератором форума Марианной Максимовской был задан вопрос о том, что думают участники мероприятия о предупреждениях по поводу начинающейся экологической катастрофы. На это член-корреспондент РАН Владимир Грачев отметил, то в случае дальнейшего безответственного поведения такая катастрофа действительно может случаться, однако при этом он верит, что у человечества хватит политической воли и ума для того, чтобы этого не произошло.

В свою очередь президент Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Шохин отметил, что, несмотря на экономические потрясения, Россия с 1990 года выполнила свои обязательства по Парижскому договору.

Во второй день Форума будет обсуждаться вопрос о роли бизнеса в исполнении условий федеральной программы «Чистый воздух».
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