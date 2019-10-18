Завтра в Курске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019»

Торговля развернётся на шести площадках с 8 утра

В субботу, 19 октября в Курске состоится сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019». Горожане смогут приобрести продукцию непосредственно у производителей. Начнётся ярмарочная торговля с 8 утра.Селяне привезут около 100 тонн картофеля, больше 50 тонн других овощей - капусты, лука, моркови, свёклы, 10 тонн мяса, 100 тонн зерна и 100 тонн сахара.Можно будет также приобрести колбасные и хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбу, мёд и копчёности.Торговля развернётся на улице Бойцов 9 дивизии – проспекте Хрущева, 36 «А», территория ССПК «Виктория», на улице Станционная, около переходного моста.В Сеймском округе будут работать сразу четыре площадки: на улице Комарова, около торгового центра «Васильевский»; на улице Литовская, 2 «К», территория ССПК «Виктория»; на улице Менделеева, 31, у кинотеатра «Родина» и на площади имени Рокоссовского.