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Завтра в Курске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019»

Торговля развернётся на шести площадках с 8 утра
Завтра в Курске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019»

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В субботу, 19 октября в Курске состоится сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019». Горожане смогут приобрести продукцию непосредственно у производителей. Начнётся ярмарочная торговля с 8 утра.

Селяне привезут около 100 тонн картофеля, больше 50 тонн других овощей - капусты, лука, моркови, свёклы, 10 тонн мяса, 100 тонн зерна и 100 тонн сахара. 

Можно будет также приобрести колбасные и хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбу, мёд и копчёности. 

Торговля развернётся на улице Бойцов 9 дивизии – проспекте Хрущева, 36 «А», территория ССПК «Виктория», на улице Станционная, около переходного моста. 

В Сеймском округе будут работать сразу четыре площадки: на улице Комарова, около торгового центра «Васильевский»; на улице Литовская, 2 «К», территория ССПК «Виктория»; на улице Менделеева, 31, у кинотеатра «Родина» и на площади имени Рокоссовского.
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