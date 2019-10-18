На следующей неделе в Курске снова отключат электричество

Адреса, телефоны для справок

В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество - будут проводиться плановые работы в электрических сетях АО «Курские электрические сети».В Центральном округе в зону отключения попадаютс 22 по 24 октября с 9 утра до 4 часов дня: улица Аэродромная, 14/1, 14/2, 14/3, 16, 20-а (стоматология), 3-й Аэродромный переулок, 1-15, 17/9, 17/13, 4-й Аэродромный переулок, 1-18.Телефон для справок 32-40-89.В Сеймском округес 21 по 25 октября в это же вермя света не будет на 1-м и 3-м Моковских переулках, улицах Тракторная, Сумская, 39, Еремина, 60;с 9:30 до 15 часов на улицах Ясная, 37-99, 28-104, Присеймская, 212-250, 227-243, 2-я Степная, 5-63, 2-я Кислинская, 4-14/15, 3-я Кислинская, 6-27, 4-я Кислинская, 21-43, 22-42, Парковая, 3-7, Белгородская, 14-б, 18, Обоянская, 17, 19, Дружбы, 4, переулки 1-й и 2-й Ясные, 2-й Степной, 3-13, 2-8, 4-й Степной, 3-14, 5-й Степной, 3-31, 6-32, 6-й Степной, 1-34.Телефон для справок 32-32-15.В Железнодорожном округес 21 по 25октября с 9 утра до 5 вечера электроэнергию отключат на улицах Октябрьская, 94-222, Маяковского, 28-68, Профсоюзная, 7;24 октября с 13:30 до 16:00 на улицах Полевая, 21-69, 32-58 и Сеймская, 1.Телефон для справок 26-32-10.