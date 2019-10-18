  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Больше трёх миллионов украл ради сожительницы замдиректора магазина техники в Железногорске

Теперь ближайшие 3,5  года он проведёт в исправительной колонии общего режима
Больше трёх миллионов украл ради сожительницы замдиректора магазина техники в Железногорске

Читайте также

Железногорский городской суд вынес приговор 26-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Мужчина работал заместителем директора крупного магазина бытовой техники в городе горяков. Полгода  он, используя своё служебное положение, похищал денежные средства организации. Новоровал больше трх миллионов рублей. Всё спустил на содержание сожтельницы. 

Теперь ближайшие 3,5  года он проведёт в исправительной колонии общего режима.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область в лидерах ЦФО по урожаям зерновых и сахарной свёклы

В Курской области снова незаконно добывали песок

Курских автомобилистов предупреждают о тумане

На следующей неделе в Курске снова отключат электричество

Завтра в Курске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске