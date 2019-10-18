Больше трёх миллионов украл ради сожительницы замдиректора магазина техники в Железногорске
Теперь ближайшие 3,5 года он проведёт в исправительной колонии общего режима
Мужчина работал заместителем директора крупного магазина бытовой техники в городе горяков. Полгода он, используя своё служебное положение, похищал денежные средства организации. Новоровал больше трх миллионов рублей. Всё спустил на содержание сожтельницы.
Теперь ближайшие 3,5 года он проведёт в исправительной колонии общего режима.