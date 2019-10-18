Больше трёх миллионов украл ради сожительницы замдиректора магазина техники в Железногорске

Теперь ближайшие 3,5 года он проведёт в исправительной колонии общего режима

Железногорский городской суд вынес приговор 26-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.Мужчина работал заместителем директора крупного магазина бытовой техники в городе горяков. Полгода он, используя своё служебное положение, похищал денежные средства организации. Новоровал больше трх миллионов рублей. Всё спустил на содержание сожтельницы.Теперь ближайшие 3,5 года он проведёт в исправительной колонии общего режима.