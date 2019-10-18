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Курская область в лидерах ЦФО по урожаям зерновых и сахарной свёклы

Аграрии уже подводят предварительные итоги 2019 года
Курская область в лидерах ЦФО по урожаям зерновых и сахарной свёклы

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В Курской области близится к завершению уборка сельскохозяйственных культур. Аграрии уже подводят предварительные итоги 2019 года. 

Курские земледельцы собрали более 4,6 млн тонн зерна, из них кукурузы – более 750 тыс. тонн. 

Сейчас продолжается уборка кукурузы на зерно. В планах собрать 1,2 млн тонн кукурузы. Ожидается, что общий урожай зерна по итогам года составит 5,1 млн тонн, это позволит занять первое место в ЦФО.

Продолжается уборка и сахарной свёклы. Уже собрано около 3,5 млн тонн. Курская область занимает второе место в ЦФО по валовому сбору сахарной свёклы и второе место в России по урожайности – 488 ц/га. В этом году аграрии планируют собрать не менее 4,7 млн тонн корнеплодов. 

Сахарные заводы переработали более 1,6 млн тонн свекловичного сырья и выработали сыше 250 тыс. тонн сахара. Предприятия планируют произвести более 600 тыс. тонн сахара. 

Близка к завершению также уборка масличных культур: озимого рапса, сои и подсолнечника. Предполагается, что в этом году общий урожай масличных культур составит 1,14 млн тонн. 

В 2019 году аграрии собрали рекордный урожай сои – более 600 тыс. тонн. Ожидается, что урожай подсолнечника превысит 430 тыс. тонн. 

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