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В Курске под суд идёт водитель маршрутки, насмерть сбивший женщину на остановке

Это произошло в июне этого года
В Курске под суд идёт водитель маршрутки, насмерть сбивший женщину на остановке

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Курская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса. 

Эта трагедия произошла вечером 8 июня. На улице Союзная, возле автобусной остановки «Магазин «Полёт» водитель маршрутки сбил женщину и скрылся с места происшествия. От полученных повреждений курянка скончалась.

Санкция статьи, по которой обвиняют шофёра, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать опредёленные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

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