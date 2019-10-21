В Курске под суд идёт водитель маршрутки, насмерть сбивший женщину на остановке

Это произошло в июне этого года

Курская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса.Эта трагедия произошла вечером 8 июня. На улице Союзная, возле автобусной остановки «Магазин «Полёт» водитель маршрутки сбил женщину и скрылся с места происшествия. От полученных повреждений курянка скончалась.Санкция статьи, по которой обвиняют шофёра, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать опредёленные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.