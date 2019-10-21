сообщает РИА LIVE24. Поэтому китайские врачи часто называют лицо «окном здоровья».Медики из Поднебесной давно знают о существовании взаимосвязи между появлением прыщей на лице и нарушениями в работе некоторых внутренних органов. Об этом
По их словам, внимательно изучив состояние кожи, можно получить ценную информацию о состоянии здоровья организма. Прыщи на носу могу говорить о проблемах сердечно-сосудистой системы, а на шее – о неполадках в работе почек.
Высыпания на лбу свидетельствует о проблемах с мочевыделительной и пищеварительной системами, а также с плохим кровообращением.
Диетологи рекомендуют гражданам пить больше жидкости, правильно писаться и заниматься спортом.
Прыщи на носу могу говорить о проблемах сердечно-сосудистой системы
Диетологи рекомендуют гражданам пить больше жидкости, правильно писаться и заниматься спортом.