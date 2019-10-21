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В Курске 22-летний рецидивист украл велосипед и продал за 2 тысячи

Транспорт стоил более 5 тысяч рублей

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У 40-летней курянки из подъезда дома по проспекту Ленинского Комсомола украли велосипед. Женщина оставила его на лестничной площадке, не позаботившись при этом о его сохранности, а утром обнаружила пропажу. Транспорт стоил более 5 тысяч рублей.  

Полицейские опросили жителей дома и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Чтобы поймать злоумышленника им потребовалось нескколько дней. Им оказался 22-летний ранее судимый курянин. Молодой человек признался, что проник в подъезд чужого дома через незапертую дверь специально, чтобы ради кражи. Увидев не пристёгнутый велосипед, он незаметно вывез его из подъезда. 

Оставлять себе чужой транспорт воришка не собирался и продал неизвестному мужчине за 2 тысячи рублей. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. До суда молодой человек останется под подпиской о невыезде.

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