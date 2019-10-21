ТАКТ". Они вспомнили жизненный путь выдающегося земляка, отметили его вклад в культуру и общественную жизнь, а также возложили цветы.19 октября, в день рождения известного курского художника и скульптора Вячеслава Клыкова, возле его памятника собрались представители областных и городских властей, родственники, а также обычные куряне, сообщает телеканал "
Виктор Карамышев, глава города Курска: «Уникальнейший человек, в котором сочеталось, казалось бы, невозможное – голову гения-философа, руки мастера и душу истинного крестьянина. Мне повезло общаться с Вячеславом Михайловичем. Хочу сказать, что такие люди встречаются, возможно, раз в тысячу лет. Гений, творец, созидатель и истинно православный человек. Его наследие еще предстоит осмысливать следующим поколениям, ну а нам говорить добрые слова и благодарить Господа за то, что он послал его на нашем жизненном пути»
Михаил Клыков, сын Вячеслава Клыкова: «Сегодня 80 лет со дня рождения папы. Очень жаль, что его жизнь была не очень длинная, ведь многие живут гораздо дольше. Но отдал ее всю своему творчеству, общественной деятельности, которую он вел. У папы была настолько сильна любовь к своей стране, что он просто не мог терпеть многое из того, что происходило. Его душа не могла смириться с большинством пороков, в которых, к сожалению, Россия еще пребывает. Это пьянство, наркомания, детоубийство и все то, что не содействует процветанию страны. Как мог он с этим боролся»
Наследие Вячеслава Клыкова – более 200 скульптур, которые украшают улицы в Москве, Вологде, Пскове, Рязани, Белгороде. Его работы выставлены в Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в С.-Петербурге и множестве других картинных галереях и музеях страны. С творческой деятельностью Клыков успешно совмещал активную общественную, входил во многие национально-патриотические организации.
В Курске отметили 80-ю годовщину со дня рождения Вячеслава Клыкова
19 октября, в день рождения известного курского художника и скульптора Вячеслава Клыкова, возле его памятника собрались представители областных и городских властей, родственники, а также обычные куряне