Роман Старовойт рассказал сколько дорог построили в Курской области в этом году

В воскресенье в России отметили День дорожника

В воскресенье в России отметили День дорожника. В честь праздника губернатор на своей странице в соцсети подвёл итоги Года дорог в Курской области. Видеоролик записан на фоне строящейся дороги.В Курской области отремонтировали 637 километров и построили 82, из них 37 км в сельской местности, написал Роман Старовойт. Например, новая 6-километровая асфальтобетонная дорога к деревне Малое Жирово в Фатежском районе связала сразу 4 населённых пункта.Продолжается строительство проспекта Дружбы в Курске, и до конца года, заверил губернатор, там запустят рабочее движение.Глава региона отметил, что работы проводили сразу по нескольким госпрограммам, а также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»."Год дорог подходит к концу, однако это не значит, что все проблемы решены. В 2020-м будем только наращивать темпы!" - подытожил Старовойт и пообещал скоро написать подробнее о планах ремонта дорог в следующем году.