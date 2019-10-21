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Роман Старовойт рассказал сколько дорог построили в Курской области в этом году

В воскресенье в России отметили День дорожника
Роман Старовойт рассказал сколько дорог построили в Курской области в этом году

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В воскресенье в России отметили День дорожника. В честь праздника губернатор на своей странице в соцсети подвёл итоги Года дорог в Курской области. Видеоролик записан на фоне строящейся дороги.

В Курской области отремонтировали 637 километров и построили 82, из них 37 км в сельской местности, написал Роман Старовойт. Например, новая 6-километровая асфальтобетонная дорога к деревне Малое Жирово в Фатежском районе связала сразу 4 населённых пункта. 

Продолжается строительство проспекта Дружбы в Курске, и до конца года, заверил губернатор, там запустят рабочее движение.

Глава региона отметил, что работы проводили сразу по нескольким госпрограммам, а также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

"Год дорог подходит к концу, однако это не значит, что все проблемы решены. В 2020-м будем только наращивать темпы!" - подытожил Старовойт и пообещал скоро написать подробнее о планах ремонта дорог в следующем году.

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