В Курске в темноте сбили подростка, который перебегал дорогу вне перехода

Авария произошла возле дома №14/19 по улице Краснознамённая

Вечером 20 октября в Курске сбили 16-летнего подростка, который рискнул перейти дорогу вне пешеходного перехода, да ещё и в темноте - авария случилась примерно в 7 вечера.Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, возле дома №14/19 по улице Краснознамённая ехал автомобиль «Хёндай», за рулём которого был 25-летний водитель. Машина двигалась со стороны улицы Станционная, когда на проезжей части появился школьник.В результате ДТП парня с ранением госпитализировали в городскую больницу. Водитель был трезв, отметила инспектор.