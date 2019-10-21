В Курске в темноте сбили подростка, который перебегал дорогу вне перехода
Авария произошла возле дома №14/19 по улице Краснознамённая
Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, возле дома №14/19 по улице Краснознамённая ехал автомобиль «Хёндай», за рулём которого был 25-летний водитель. Машина двигалась со стороны улицы Станционная, когда на проезжей части появился школьник.
В результате ДТП парня с ранением госпитализировали в городскую больницу. Водитель был трезв, отметила инспектор.
ФОТО - АВТОКАДР_46