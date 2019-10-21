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В Курске в темноте сбили подростка, который перебегал дорогу вне перехода

Авария произошла возле дома №14/19 по улице Краснознамённая 
В Курске в темноте сбили подростка, который перебегал дорогу вне перехода

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Вечером 20 октября в Курске сбили 16-летнего подростка, который рискнул перейти дорогу вне пешеходного перехода, да ещё и в темноте - авария случилась примерно в 7 вечера.

Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, возле дома №14/19 по улице Краснознамённая ехал автомобиль «Хёндай», за рулём которого был 25-летний водитель. Машина двигалась со стороны улицы Станционная, когда на проезжей части появился школьник. 

В результате ДТП парня с ранением госпитализировали в городскую больницу. Водитель был трезв, отметила инспектор. 



ФОТО - АВТОКАДР_46
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