В Курске Виктор Карамышев раскритиковал 3 городских парка

ТАКТ".В течение полутора месяцев в городской администрации следили за ходом реализации нацпроектов на территории Курска. Ситуация прояснилась - идет задержка проекта «Комфортная городская среда». В частности, с общественными территориями. В пятницу в рейд по паркам областного центра отправился глава города Виктор Карамышев, сообщает телеканал "
«Комфортная городская среда» - проект, который в Курске вызывает большие сложности. Как у подрядчиков, выполняющих работы по благоустройству областного центра, так и у администрации города. Но сдачу общественных объектов никто не отменял. Она назначена на 8 ноября. И самым проблемным среди них оказался сквер героев 16-ой Воздушной армии.
Виктор Карамышев, глава города Курска: «Подрядчик, который выиграл конкурс сам из Орла. Не курянин. И долгое время не приступал к работам. Но при этом часть работы, например, поребрик он положил и провел освещение. Поэтому расторгнуть с ним контракт было нельзя до сроков его выполнения. Но вместе с тем, если мы сейчас в конце года увидели бы, что работы не сделаны, мы бы все равно с ним контракт расторгнули бы. Но при этом пришлось бы возвращать средства».
По итогам проверки сквера в железнодорожном округе главу города не устроило качество асфальта. А также торчащие болты из основания фонарных столбов, неровный ландшафт и незабетонированные спортивные тренажеры. Подрядчик же пообещал на следующей неделе устранить недочеты.
- Три года вы прооттягиваете. Но мы надеемся, что он прослужит не три года, а больше. Соответственно мы не хотели, чтобы вы поставили сюда человека, платили ему зарплату из бюджета, чтобы он ходил и оттягивал это. Давайте, сделаем так, чтобы сделать и забыть об этом, - говорит глава города.
В парке КЗТЗ ведется самый большой объем строительных работ. Виктор Карамышев отметил, что до наступления морозов здесь должны уложить асфальт, тротуарную плитку и линию освещения. 60% малых архитектурных форм уже находятся на складе. Подрядчик клятвенно обещает в срок до 8 ноября все работы завершить.
Еще один объект – парк Афганцев – почти не вызвал нареканий. Глава города рассказал, здесь работы уже завершены.
Виктор Карамышев, глава города Курска: «Естественно не просто работать, когда здесь исторически сложившийся ансамбль. Плюс гранитные блоки. К сожалению, не все предусмотрели, когда проектировали в прошлом году. Конечно же, правильно было бы вывозить на завод вот эти ступени гранитные, для того чтобы там на станках шлифовку произвести».
До Нового года в Курске планируют завершить черновые работы и на Ермошкином озере. Это обустройство набережной и прокладка освещения. Однако их еще никто не начинал. Подрядчик очень затянул проектирование.
В Курске Виктор Карамышев раскритиковал 3 городских парка
Идет задержка проекта «Комфортная городская среда»