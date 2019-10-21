Специалисты Курскэнерго провели урок по электробезопасности для детей, оставшихся без попечения родителей

Главная цель урока - повторение и закрепление навыков безопасного поведения детей школьного возраста дома и на улице, что особенно важно во время каникул

Сотрудники филиала «Россети Центр - Курскэнерго» провели урок по предупреждению электротравматизма для детей областного общеобразовательного учреждения «Верхнелюбажская школа-интернат». Занятие прошло на базе Фатежского района электрических сетей (РЭС) Курскэнерго. В нем приняли участие 20 детей в возрасте 13 – 15 лет.Как пояснил начальник РЭС Борис Шенцев, главная цель урока - повторение и закрепление навыков безопасного поведения детей школьного возраста дома и на улице, что особенно важно во время каникул, когда у ребят появляется больше времени для игр и прогулок.Мастер РЭС Владимир Крюков постарался сделать занятие максимально открытым для общения. Используя наглядный материал, он подробно рассказали детям, что такое электричество, чем оно опасно, какие знаки и плакаты предупреждают об опасности поражения электрическим током, как вести себя вблизи энергообъектов. «Трансформаторные подстанции, линии электропередачи встречаются на каждой улице, в каждом дворе, - объяснил детям Владимир Алексеевич. - Следует запомнить, что эти электроустановки находятся под напряжением, поэтому приближаться, забираться на опоры линий электропередачи и трансформаторные подстанции, делать на них «селфи», а тем более проникать на территорию подстанций, категорически запрещено».А к каким страшным последствиям может привести элементарное незнание правил электробезопасности и их нарушение школьники увидели в фильме «Безопасное электричество».Тему опасности поражения электрическим током продолжил инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Фатежский» Юрий Белов. Он рассказал подросткам о трагедии, которая случилась не так давно в Рыльском районе, когда группа студентов сельскохозяйственного колледжа, пренебрегла правилами электробезопасности и поднялась на опору воздушной линии 110кВ, чтобы сделать «селфи». Один из ребят при спуске с опорыприблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы «А» и был смертельно поражен электрическим током. Напомнил Юрий Николаевич и о печальном «опыте» одного из воспитанников интерната, который попытался срезать провода с линии электропередачи и получил при этом электротравмы с тяжелыми последствиями для здоровья.Урок электробезопасности энергетики продолжили на подстанции 110 кВ «Фатеж», где главный инженер РЭС Геннадий Чевычелов рассказал об энергообъекте, питающем электроэнергией город Фатеж и населенные пункты вокруг него, о реконструкции его с применением новых технологий, об одежде и инструментах, защищающих энергетиков во время работы. Таким образом, школьники смогли воочию увидеть объекты энергетики, о которых рассказывалось раньше, узнать много полезной информации.В завершение встречи энергетики раздали всем присутствующим книжные закладки, расписания уроков и раскраски. Вся полиграфическая продукция содержит правила безопасного обращения с электричеством и сослужит детям добрую службу во время занятий в школе.Работу по профилактике детского травматизма, в том числе и на объектах электросетевого комплекса, специалисты Курскэнерго проводят в течение всего учебного года в рамках комплексной программы профилактики травматизма сторонних лиц на объектах «Россети Центр». В оставшиеся до конца года месяцы в уроках по электробезопасности примут участие более 1500 детей.