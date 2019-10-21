В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»

Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, проведут тематические мероприятия в школах и проверят школьные автобусы

В этом году произошло 164 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 176 юных участников дорожного движения получили ранения. К сожалению, трое детей погибли.В целях обеспечения безопасности детей и подростков в дни школьных каникул, сегодня стартовало профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Оно завершится 4 ноября.В это время пройдут сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, посвящённых окончанию учебной четверти, особое внимание уделят обеспечению безопасного поведения детей на дорогах. Родителям расскажут об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и использовании световозвращающих элементов на одежде.Также наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Кроме того инспекторы проконтролируют условия эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов».В школах пройдут тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения, а с водителями в автотранспортных предприятиях и среди индивидуальных владельцев транспортных средств сотрудники ГИБДД проведут дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД.