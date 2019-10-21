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Курская область - в числе регионов с самым высоким транспортным налогом на маломощные автомобили

Эксперты «Авто.ру» сравнили ставки транспортного налога на шесть автомобилей возрастом пять лет в разных регионах России
Курская область - в числе регионов с самым высоким транспортным налогом на маломощные автомобили

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Эксперты «Авто.ру» сравнили ставки транспортного налога на шесть автомобилей возрастом пять лет в разных регионах России и составили рейтинг регионов с самыми высокими и низкими налогами. Они сравнили размеры платежей на примере LADA Granta (87 л.с.), KIA Rio (107 л.с.), Nissan Qashqai (144 л.с.), Toyota Camry (181 л.с.), Toyota Land Cruiser 200 (235 л.с.) и Infiniti QX70 (333 л.с.).

Курская область попала в число регионов с самым высоким налогом на малолитражные автомобили с двигателями мощностью менее 101 лошадиной силы. Также он высокий в Вологодской области, в республиках Марий Эл и Башкортостан, жители которых платят по 25 рублей за лошадиную силу.
Самый низкий тариф зафиксирован в Оренбургской, Калининградской и Свердловской областях, где за одну лошадиную силу автовладельцы платят лишь 2 рубля и 50 копеек.

Машины с мощностью двигателей от 100 до 150 лошадиных сил выгоднее всего иметь в Крыму, Севастополе, Ингушетии и Ханты-Мансийском автономном округе, там налог всего семь рублей за лошадиную силу. Самый высокий налог на такие машины в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Вологодской, Новгородской, Орловской областях, в Башкортостане, Карелии, Марий Эл и снова Курской области - 35 рублей за лошадиную силу.

Ну а мы ждём, когда депутаты рассмотрят законопроекты о снижении ставок транспортного налога (их два - один внёс губернатор, другой - ЛДПР). Если, конечно, они их рассмотрят - в повестку на ближайшее заседание этот вопрос не включён.
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