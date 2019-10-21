Ромонт дома на 2-й Кожевенной в Курске продолжится только после согласования проекта с Управлением по охране объектов культурного наследия

Пока строители оштукатурили пристройку, где не было никаких арочных окон

На прошлой неделе выяснилось, что капитальный ремонт жилого дома №16 по улице 2-я Кожевенная в Курске, признанного объектом культурного наследия, нарушает вид здания: подрядчик изменил цвет и геометрию окон. Напомним, здание из красного кирпича с арочными окнами было построено на рубеже ХIХ и ХХ веков.Вмешалось Управление областной администрации по охране объектов культурного наследия, работы приостановили.- Это необходимая мера для выяснения всех обстоятельств в рамках сложившейся ситуации, - говорят в администрации.Как сообщил Геннадий Баев, депутат Курского городского Собрания и сопредседатель регионального штаба ОНФ, сейчас работы выполнены в задней части дома - пристройке. Это новодел, никаких арочных окон и декоративных элементов там не было. Именно эту стену рабочие оштукатурили. Там были многочисленные трещины, пристройка промерзала.Работы же по лицевому фасаду, который относится к объекту культурного наследия, приостановлены до тех пор, пока строители не разработают новый проект по ремонту и не согласуют его с Управлением по охране объектов культурного наследия.Как отмечают в региональной администрации, в этом доме всего семь квартир, из них заселены шесть. Жильцы ждали ремонт здания: стены трескаются, пристройка разваливается, фасад выцвел.Ремонт необходим, но грамотный – чтобы не навредить историческому виду и вместе с тем создать комфортные условия для живущих в доме. В связи с этим к работе допустили организацию, имеющую лицензию на проведение строительных работ на объектах культурного наследия.