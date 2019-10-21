  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Ромонт дома на 2-й Кожевенной в Курске продолжится только после согласования проекта с Управлением по охране объектов культурного наследия

Пока строители оштукатурили пристройку, где не было никаких арочных окон 
Ромонт дома на 2-й Кожевенной в Курске продолжится только после согласования проекта с Управлением по охране объектов культурного наследия

Читайте также

На прошлой неделе выяснилось, что капитальный ремонт жилого дома №16 по улице 2-я Кожевенная в Курске, признанного объектом культурного наследия, нарушает вид здания: подрядчик изменил цвет и геометрию окон. Напомним, здание из красного кирпича с арочными окнами было построено на рубеже ХIХ и ХХ веков. 

Вмешалось Управление областной администрации по охране объектов культурного наследия, работы  приостановили. 

- Это необходимая мера для выяснения всех обстоятельств в рамках сложившейся ситуации, - говорят в администрации. 

Как сообщил Геннадий Баев, депутат Курского городского Собрания и сопредседатель регионального штаба ОНФ, сейчас работы выполнены в задней части дома - пристройке. Это новодел, никаких арочных окон и декоративных элементов там не было. Именно эту стену рабочие оштукатурили. Там были многочисленные трещины, пристройка промерзала.


Работы же по лицевому фасаду, который относится к объекту культурного наследия, приостановлены до тех пор, пока строители не разработают новый проект по ремонту и не согласуют его с Управлением по охране объектов культурного наследия.  

Как отмечают в региональной администрации, в этом доме всего семь квартир, из них заселены шесть. Жильцы ждали ремонт здания: стены трескаются, пристройка разваливается, фасад выцвел. 

Ремонт необходим, но грамотный – чтобы не навредить историческому виду и вместе с тем создать комфортные условия для живущих в доме. В связи с этим к работе допустили организацию, имеющую лицензию на проведение строительных работ на объектах культурного наследия. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. Из Тимского района вывезли 15 тонн бесхозяйных агрохимикатов

Курянка Дериглазова завоевала "золото" на VII Всемирных военных играх в Китае

Время подведения итогов VIII экологического форума «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы»

Куряне в составе любительской сборной России выиграли ЧМ по футболу

В Курске мельницы Дерюгина признали объектом культурного наследия

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске