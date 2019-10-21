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Почти 400 тонн продукции реализовали курские аграрии на ярмарке «Осень-2019»

Свою продукцию предлагали как обычные селяне и фермеры, так и сельскохозяйственные организации
Почти 400 тонн продукции реализовали курские аграрии на ярмарке «Осень-2019»

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Почти 400 тонн продукции реализовали курские аграрии на ярмарке «Осень-2019», которая прошла в минувшую субботу. 

Тогровля проходила на шести площадках города. Свою продукцию предлагали как обычные селяне и фермеры, так и сельскохозяйственные организации. Продано свыше 70 тонн зерна, около 100 тонн сахара, более 100 тонн картофеля и 100 тонн других овощей.

«Мы подбираем удобные для торговли места, обеспечиваем продавцам все условия, а покупателям – доступ к широкому ассортименту местной продукции. Товары пользуются особым спросом, ведь ярмарочные цены привлекательнее, чем в супермаркетах. И крупные торговые сети в эти дни тоже снижают цены. В конечном итоге выигрывает наш покупатель», – отметил заместитель губернатора Сергей Стародубцев. 

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