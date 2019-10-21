В курском Кинофонде рассказали, почему популярен проект «Кино в театре»

Мультфильм в курском драмтеатре собрал рекордное число зрителей

XIV сезон проекта «Кино в театре» начался с рекордов. Его второе мероприятие с показом мультфильма «Больше путешествие» прошедшее в минувшее воскресенье в драмтеатре собрало рекордное число зрителей. Из 834 зрительских мест в театре было занято 762, сообщает Курскоблкиновидеофонд. Этот результат побил предыдущий рекорд проекта: показ военно-исторической драмы «Солдатик» от легендарной Аллы Суриковой, который прошёл в преддверии Дня Победы и собрал около 700 зрителей.А вот в 2015-м году на мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы» пришло итого больше - около тысячи зрителей, многие сидели на приставных стульях. Эти три фильма объединяет возрастной ценз 6+.Последние 3 года проект «Кино в театре» становится всё более популярным среди детской и семейной аудиторий. Нравится зрителям и то, что каждый раз перед показом проходят мероприятия, выставки и экспозиции, мастер-классы и мини-концерты.- У нас в городе есть, куда пойти с ребёнком в воскресенье, но площадок, представляющих каждый раз новое содержание, мало. «Кино в театре» — как раз из таких, а если учесть оптимальную для ребёнка продолжительность разнонаправленных мероприятий — 2 часа, и «символическую» цену билета в 50 рублей, то просится слово «уникальный», - говорят в Кинофонде.3 ноября состоится очередной показ в рамках проекта. Зрители увидят семейную от легендарной киностудии имени Горького - «Подкидыш», снятый в этом году. Это ремейк культового фильма 1939 года по сценарию детской писательницы Агнии Барто и советской актрисы Рины Зелёной, подарившей нам крылатую фразу героини Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!». Категория 6+.