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Куряне в составе любительской сборной России выиграли ЧМ по футболу

В финальном матче россияне обыграли соперников из Польши со счётом 3:2


Куряне в составе любительской сборной России выиграли ЧМ по футболу

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Любительская сборная России по футболу 6х6 стала чемпионом мира. Турнир проходил на греческом острове Крит. В финальном матче россияне обыграли соперников из Польши со счётом 3:2.

Среди участников команды – двое курян. Это бывший вратарь курского «Авангарда» Руслан Сафаров - он был капитаном национальной сборной на турнире, а спортивный директор Лиги массового футбола Денис Лопатьев входил в тренерский штаб команды. 

Кстати, голом отметился и наш голкипер - это случилось в первой игре турнира против индийских любителей футбола. Та встреча завершилась крупной победой россиян - 5:1. 

Потом наши игроки обыграли сбоорную Молдовы 6:3, затем команды Испании, Перу, забив латиносам 9 безответных голов. 

В 1/8 россияне с сухим счётом 2:0 были биты американцы. В четвертьфинале россияне взяли верх над Венгрией в серии пенальти 4:3.

В полуфинале со счетом 3:2 национальная команда обыграла хозяев турнира.

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