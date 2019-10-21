Куряне в составе любительской сборной России выиграли ЧМ по футболу
В финальном матче россияне обыграли соперников из Польши со счётом 3:2
Среди участников команды – двое курян. Это бывший вратарь курского «Авангарда» Руслан Сафаров - он был капитаном национальной сборной на турнире, а спортивный директор Лиги массового футбола Денис Лопатьев входил в тренерский штаб команды.
Кстати, голом отметился и наш голкипер - это случилось в первой игре турнира против индийских любителей футбола. Та встреча завершилась крупной победой россиян - 5:1.
Потом наши игроки обыграли сбоорную Молдовы 6:3, затем команды Испании, Перу, забив латиносам 9 безответных голов.
В 1/8 россияне с сухим счётом 2:0 были биты американцы. В четвертьфинале россияне взяли верх над Венгрией в серии пенальти 4:3.
В полуфинале со счетом 3:2 национальная команда обыграла хозяев турнира.