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Курская область. Из Тимского района вывезли 15 тонн бесхозяйных агрохимикатов

Работы полностью завершены в 27 районах области

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Из районов Курской области  продолжают вывозить бесхозные пестициды. Этим занимается региональный комитет экологической безопасности и природопользования. Сейчас от ядовитых веществ отчислили Тимский район.


Утилизирует непригодные к применению пестициды и ядохимикаты ООО «Национальная отходоперерабатывающая компания». Подрядчика определили по конкурсу. 


Все опасные вещества по контракту уже вывезли - всего 15 тонн. 


Утилизируют агрохимикаты в Курской области в рамках реализации проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твёрдых коммунальных отходов». Работы полностью завершены в 27 районах области. 

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