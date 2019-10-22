В Курске следователи выясняют, кто перевёл четыре многоэтажки в другую "управляйку"
Неизвестные подделали подписи жильцов в протоколах общих собраний
В ведомство обратился директор управляющей компании - четыре многоквартирных домов незаконно перевели в управление другой управляющей организации. Руководитель "управляйки" усомненился в подлинности протоколов собраний собственников жилых помещений о выборе новой управляющей компании.
Как показала проверка, жильцы протоколы не подписывали, а подписи от их имени поставил кто-то другой. Теперь в ситуации разбираются следователи.