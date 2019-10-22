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В Курской области на ноябрьские праздники изменится расписание пригородных поездов

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Льгов – Курск, Льгов – Арбузово, Курск – Глушково и других
В Курской области на ноябрьские праздники изменится расписание пригородных поездов

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3 и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства изменится расписание пригородных поездов в Курской и Орловской областях. 

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Льгов – Курск, Льгов – Арбузово, Курск – Глушково, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Кшень – Ливны, Курск – Колпны и Орёл – Брянск.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. Подробно ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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