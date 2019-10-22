  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Железногорске с пенсионерки сняли порчу вместе с золотыми украшениями

70-летняя жительница Курской области стала жертвой уличной "ведуньи"
В Железногорске с пенсионерки сняли порчу вместе с золотыми украшениями

Читайте также

70-летняя пенсионерка из Железногрска Курской области стала жертвой уличной "ведуньи". 

На улице к пожилой женщине подошла незнакомка и завязала разговор. В ходе беседы та заявила, что на старушку наложена порча и предложила её снять. Для пущей убедительности, «целительница» продемонстрировала свои «магические» способности: она достала иголку и попросила пенсионерку подержать её в руке, через некоторое время иголка потемнела. 

Пожилая женщина разволновалась. Но незнакомка успокоила её, сказав, что снимет проклятие. Для этого нужно принести ей золотые украшения и деньги, поскольку всё зло в них.

Во время разговора, к ним подошла какая-то женщина, которая сказала, что уже принесла 150 тысяч для проведения обряда  и  просила «гадалку» снять порчу и с неё. Это вызвало доверие у пенсионерки. 

Собрав всё необходимое: ювелирные украшения и более 50 тысяч рублей старушка вернулась обратно. Ведунья стала проводить обряд «очищения» сразу над двумя женщинами. После снятия недуга экстрасенс, вернула пенсионерке её украшения и деньги, положив в чулок. Сразу разворачивать «очищенное» целительница запретила. Когда же, спустя какое-то время бабушка развернула чулок, оказалось, что он пуст.

Сейчас полицейские ищут мошенницу и её сообщницу. Стражи порядка просят курян быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Поводов для беспокойства нет. МЧС замеряет уровень угарного газа в Курской области

В Курске в связи с «Метелью» перекроют движение транспорта

В Курске дополнительно отремонтируют ещё одну дорогу

В Курске нашли поддельных долларов больше, чем рублей

«Час независимой музыки» c Алексеем Ивановым

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске