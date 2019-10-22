В Железногорске с пенсионерки сняли порчу вместе с золотыми украшениями

70-летняя жительница Курской области стала жертвой уличной "ведуньи"

70-летняя пенсионерка из Железногрска Курской области стала жертвой уличной "ведуньи".На улице к пожилой женщине подошла незнакомка и завязала разговор. В ходе беседы та заявила, что на старушку наложена порча и предложила её снять. Для пущей убедительности, «целительница» продемонстрировала свои «магические» способности: она достала иголку и попросила пенсионерку подержать её в руке, через некоторое время иголка потемнела.Пожилая женщина разволновалась. Но незнакомка успокоила её, сказав, что снимет проклятие. Для этого нужно принести ей золотые украшения и деньги, поскольку всё зло в них.Во время разговора, к ним подошла какая-то женщина, которая сказала, что уже принесла 150 тысяч для проведения обряда и просила «гадалку» снять порчу и с неё. Это вызвало доверие у пенсионерки.Собрав всё необходимое: ювелирные украшения и более 50 тысяч рублей старушка вернулась обратно. Ведунья стала проводить обряд «очищения» сразу над двумя женщинами. После снятия недуга экстрасенс, вернула пенсионерке её украшения и деньги, положив в чулок. Сразу разворачивать «очищенное» целительница запретила. Когда же, спустя какое-то время бабушка развернула чулок, оказалось, что он пуст.Сейчас полицейские ищут мошенницу и её сообщницу. Стражи порядка просят курян быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.