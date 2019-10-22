В Курске двое парней нашли кошелёк. Теперь им грозит 6 лет тюрьмы

Молодые люди решили не возвращать его владельцу, а потратить деньги







В Курске 64-летняя пенсионерка по неосторожности потеряла на улице кошелёк с деньгами и банковскими картами. Вскоре она получила смс-уведомление о снятии денег с карты и сразу обратилась в полицию. Через несколько дней правоохранители задержали двух молодых людей, которые присвоили себе чужое имущество. Двух тысяч находившихся в кошельке показалось мало, поэтому парни решили обналичить кредитку пенсионерки. На оборотной стороне карты был записан ПИН-код, поэтому они легко сняли все деньги – 13 тысяч рублей.Куряне признались, что нашли кошелёк на автобусной остановке и не устояли перед искушением обогатиться за чужой счёт. Деньги они успели потратить. Теперь парням предстоит предстать перед судом по обвинению в совершении кражи. Им грозит до 6 лет лишения свободы.Ещё одна жительница Курска отдыхала в кафе с подругой и, уходя, забыла свой смартфон на столе. Его заметил другой гость заведения. Мужчина не попытался вернуть телефон, забрал его себе и, вставив свою СИМ-карту, стал пользоваться гаджетом. Полицейские нашли и телефон и похитителя. Он также, как и те парни, стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье "Кража".Стражи порядка напоминают - найденные вещи, сумки, телефоны и даже деньги нужно возвращать законным владельцам. Если сделать это сразу нельзя, стоит обратиться в ближайший отдел полиции с соответствующим заявлением. Оставив себе чужое имущество случайно потерянное или забытое на улице, в магазине, в квартире, человек становится фигурантом уголовного дела.