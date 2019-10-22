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За 9 месяцев 2019 года Курскэнерго присоединило к электросетям более 1400 объектов

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
За 9 месяцев 2019 года Курскэнерго присоединило к электросетям более 1400 объектов

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В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года.

За отчетный период в филиал поступило 1940 заявок на ТП, при этом заключено 1424 договора, исполнено 1438 договоров. Общая мощность присоединенных к сетям объектов 27,3 МВт.

В частности, специалисты филиала присоединили к сетям филиала комплекс площадок по доращиванию и откорму свиней компании ООО «Мираторг-Курск» в Золотухинском и Фатежском районах. Для реализации мероприятий по ТП данных объектов энергетики построили воздушные линии 10 кВ общей протяженностью более 18 км, осуществили монтаж 7 линейных разъединителей 10 кВ.

Кроме того, специалисты филиала в рамках договора от существующих сетей произвели ТП гостиничного комплекса Курского государственного цирка.

Получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям Курскэнерго, подать заявку на техприсоединение, можно, позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Помимо этого на сайте mrsk-1.ru можно подать онлайн-заявку на ТП через личный кабинет клиента или через портал электросетевых услуг. Также заявки принимаются в Центрах обслуживания потребителей филиала и в пунктах по работе с потребителями районов электрических сетей Курскэнерго.

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