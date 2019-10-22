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«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»

Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира с помощью сервиса DocDoc
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»

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«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке», которая позволит ипотечным клиентам по всей России получать онлайн- консультации опытных врачей.

Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира с помощью сервиса DocDoc. «Медицинскую защиту к ипотеке» можно подключить при оформлении полиса страхования жизни и здоровья.

Услуга оформляется на год без ограничений по количеству консультаций терапевта для заемщика или всех членов семьи. Также доступны консультации профильных специалистов и перечень исследований в ближайшей клинике.

- Нам важно заботиться о здоровье наших клиентов, поэтому мы предлагаем подключить медицинскую защиту при оформлении страхования. Уже сейчас сервисом воспользовалось более 30% новых ипотечных клиентов Сбербанка, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев..

- Медицинская помощь — востребованный сервис среди ипотечных заемщиков, в основном — людей семейных. В этом плане годовой абонемент на медобслуживание от DocDoc — идеальный инструмент, позволяющий оперативно получить квалифицированную медицинскую консультацию по вопросам здоровья всей семьи, - полагает коммерческий директор DocDoc Анатолий Зингер.

Напомним, что компания DocDoc начала работу в 2012 году, предоставляя первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc на 80% вошел в Группу Сбербанк, а 20% акций сохранили за собой основатель и топ-менеджмент компании. После покупки Сбербанком DocDoc начал трансформацию в экосистему здоровья — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги. В их список входят телемедицина, второе мнение, чекапы, лечение за рубежом, продажа лекарств и многое другое. На данном этапе более 3500 частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться к врачу по удобному пациенту адресу. Расписание 85% врачей Москвы отображается на DocDoc онлайн, что позволяет быстро выбрать дату и время посещения выбранного специалиста. Сервисом воспользовались уже более двух млн человек. За это время DocDoc собрал более 250 000 отзывов о врачах.
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