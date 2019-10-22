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В курской администрации объяснили, почему не светят новые светильники

На этой неделе заменят светильники на 10 улицах Курска
В курской администрации объяснили, почему не светят новые светильники

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В Курске энергетики продолжают замену уличных светильников. Все работы планируется завершить к концу года.
Уже смонтировано более 10 тысяч новых светильников. Ежедневно специалисты меняют порядка 320 лампочек. 

Накануне светильники с функцией управления начали устанавливать на улице Красной Армии. Также на этой неделе приступят к работе на улице Ленина. Всего до 27 октября заменят освещение на десяти городских улицах - Фестивальная, Росинка, Гудкова, Чумаковская, Овечкина, Котова Гора, Бочарова, Дзержинского, на Семеновский тупике и Магистральном проезде. 

Многие куряне задаются вопросом: почему новые светильники не работают? Как пояснили в областной администрации, всему виной вышедшая из строя проводка или ветви деревьев, которые нужно предварительно опилить. 

Всем этим параллельно уже занимаются специалисты городских электросетей, - заверили в администрации. 


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