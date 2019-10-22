В курской администрации объяснили, почему не светят новые светильники
На этой неделе заменят светильники на 10 улицах Курска
Уже смонтировано более 10 тысяч новых светильников. Ежедневно специалисты меняют порядка 320 лампочек.
Накануне светильники с функцией управления начали устанавливать на улице Красной Армии. Также на этой неделе приступят к работе на улице Ленина. Всего до 27 октября заменят освещение на десяти городских улицах - Фестивальная, Росинка, Гудкова, Чумаковская, Овечкина, Котова Гора, Бочарова, Дзержинского, на Семеновский тупике и Магистральном проезде.
Многие куряне задаются вопросом: почему новые светильники не работают? Как пояснили в областной администрации, всему виной вышедшая из строя проводка или ветви деревьев, которые нужно предварительно опилить.
Всем этим параллельно уже занимаются специалисты городских электросетей, - заверили в администрации.