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Мэр Курска пообещал обсудить с горожанами благоустройство улицы Ленина

На четверг, 24 октября запланированы первые публичные слушания по правилам благоустройства в Курске
Мэр Курска пообещал обсудить с горожанами благоустройство улицы Ленина

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Не так давно куряне обсуждали в соцсетях благоустройство улицы Ленина. Многие были недовольны новыми украшениями - малыми архитектурными формами. Курские власти призывают всех успокоиться и не торопиться делать выводы. 

Как объяснил мэр Курска, пока поставлено меньше половины всех предусмотренных малых форм. 

- Когда выстроится вся композиция, можно уже будет поспорить и пообсуждать, сказал Виктор Карамышев.

А поспорить можно будет уже послезавтра. 

На четверг, 24 октября запланированы  первые публичные слушания по правилам благоустройства в Курске, и градоначальник пообещал в обязательном порядке обсудить преображение центральной улицы с горожанами.

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