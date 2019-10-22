Мэр Курска пообещал обсудить с горожанами благоустройство улицы Ленина
На четверг, 24 октября запланированы первые публичные слушания по правилам благоустройства в Курске
Как объяснил мэр Курска, пока поставлено меньше половины всех предусмотренных малых форм.
- Когда выстроится вся композиция, можно уже будет поспорить и пообсуждать, сказал Виктор Карамышев.
А поспорить можно будет уже послезавтра.
На четверг, 24 октября запланированы первые публичные слушания по правилам благоустройства в Курске, и градоначальник пообещал в обязательном порядке обсудить преображение центральной улицы с горожанами.