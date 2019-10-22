Курские таможенники задержали австрийца, который пытался вывезти из России орден Красной Звезды

66-летний иностранец, путешествуя по России, приобрёл для своей коллекции советский военный орден

Курские таможенники в многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец задержали пожилого австрийца, который пытался незаконно вывезти из России орден Красной Звезды.В пункт пропуска въехал легковой автомобиль с австрийскими номерами, 66-летний водитель - гражданин Австрии - намеревался покинуть нашу страну. При прохождении таможенного контроля иностранец заявил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых или ограниченных к вывозу с территории России. Однако в ходе досмотра машины, таможенники и пограничники обнаружили орден Красной Звезды. Он лежал в чехле от мобильного телефона.Австриец пояснил, что путешествуя по России, по случаю приобрёл для своей коллекции советский военный орден. О том, что государственные награды СССР и России подлежат таможенному декларированию и имеются ограничения при их вывозе, он не знал.Орден у него изъяли и направили на экспертизу. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.Государственные награды из нашей страны за границу могут вывозить только сами награждённые или их наследники. В последнем случае необходимо будет предъявить документы, подтверждающие их права на награды. Награды также нужно указать в таможенной декларации, - отмечает начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко.