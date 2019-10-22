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Лента новостей / В регионе

«Мираторг» в Курской области реализует экологический проект по озеленению территорий

Оценить результаты озеленения можно будет уже весной

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Курск, 22 октября - АПХ «Мираторг», ведущий вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг в РФ, сообщает, что в рамках экологического проекта по озеленению территорий высадил порядка 600 деревьев в районе площадки компании вблизи села Хмелевое в Фатежском районе Курской области. Для создания зеленого массива в Золотухинском питомнике были закуплены саженцы черемухи, березы и сосны.

АПХ «Мираторг» работает в строгом соответствии с природоохранным законодательством, тщательно подходит к выбору места строительства будущего свинокомплекса, ориентируясь на удаленность от населенных пунктов и поверхностных водных объектов. В компании не ограничиваются выполнением требований природоохранного законодательства и проводят дополнительные мероприятия для улучшения экологической обстановки в регионе.

В течение нескольких дней коллектив предприятия проводил посадку деревьев. Оценить результаты озеленения можно будет уже весной, когда саженцы приживутся и пойдут в рост, а полноценным лесным массивом площадка станет уже через 3-4 года. Высадка живой изгороди способствует повышению качества атмосферного воздуха, увеличивает экологичность объекта и улучшает эстетику ландшафта.

«Усиление экологической составляющей АПХ Мираторг осуществляется сверх требований законодательства, так как природоохранные требования распространяются на содержание загрязняющих веществ, содержание которых и по экологическим расчетам, и по результатам лабораторных исследований на объектах компании существенно ниже предельно-допустимых концентраций. Компания регулярно инвестирует в собственные экологические программы – создание ветрозащитных полос, озеленение территорий собственных предприятий, организацию экологических субботников и другие проекты. Соблюдение природоохранных требований, поддержание общего порядка, усиление эстетической и экологической составляющей объектов является скорее повседневной, регулярной жизнью Холдинга, нежели отдельными акциями. В ближайшее время запланировано озеленение других территорий Курской области», - прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».

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