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Курская область. В Суджанском психоневрологическом интернате инвалидов сдавали в качестве бесплатных рабочих

Больше года психически больные люди были вынуждены бесплатно трудиться, выполняя противопоказанные им тяжёлые физические работы
Курская область. В Суджанском психоневрологическом интернате инвалидов сдавали в качестве бесплатных рабочих

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Вопиющий по своей бесчеловечности случай произошёл в Суджанском районе.

Местная прокуратура выяснила, что в этом и в прошлом годах директор местного психоневрологического интерната сдавал своих подопечных своим знакомым - инвалиды выполняли подсобные работы на участках селян.  

Об этом директора интерната просили сами люди, не желая тратиться на оплату труда наёмных работников.

Больше года психически больные люди были вынуждены бесплатно трудиться, выполняя противопоказанные им тяжёлые физические работы, что повлекло существенные нарушения прав недееспособных подопечных социального учреждения, - рассказывают в надзорном ведомстве.

Теперь во все нюансы такого "бизнеса" вникают следователи. Директор интерната стал фигурантом сразу трёх уголовных дел из-за превышения должностных полномочий. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

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